Рост промпроизводства Германии не оправдал прогнозов
09:33, 07 декабря 2015Промышленность
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Аналитики ожидали увеличения показателя на 0,7% в месячном выражении.
REUTERS
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, следует из данных министерства экономики и технологий Германии.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,7% в месячном выражении, передает Прайм.
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В годовом выражении промышленность Германии не изменилась. При этом данный показатель сентября был пересмотрен в сторону увеличения до 0,4% с 0,2%.
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