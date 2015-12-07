Рост промпроизводства Германии не оправдал прогнозов

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, следует из данных министерства экономики и технологий Германии.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя на 0,7% в месячном выражении, передает Прайм.

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В годовом выражении промышленность Германии не изменилась. При этом данный показатель сентября был пересмотрен в сторону увеличения до 0,4% с 0,2%.