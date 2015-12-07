Корпорации Toshiba грозит рекордный штраф из-за скандала с недостоверной отчетностью

Японская Комиссия по надзору за ценными бумагами и биржами (Securities and Exchange Surveillance Commission) может оштрафовать корпорацию Toshiba на рекордную для регулятора сумму в 7,37 млрд иен ($60 млн) за публикацию недостоверной информации о прибыли за несколько лет, передает Газета.RU со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что Toshiba зарезервировала 8,4 млрд иен в счет возможного штрафа. Кроме того, Комиссия рассматривает возможность привлечения к ответственности бывших руководителей японской компании.

Читайте такжеToshiba анонсировала собственный гибрид планшета и ноутбука со сверхчетким дисплеемРанее сообщалось, что японская корпорация Toshiba, которая находится в эпицентре скандала из-за финансовой отчетности, пытается избавиться от обязательств по покупке у США сжиженного природного газа (СПГ) на $7,4 млрд, которые она подписала два года назад в рамках плана по увеличению продаж турбин для электростанций.

Кроме того, компания планировала изменить структуру совета директоров после скандала с отчетностью.