В России на фоне конфликта с Турцией надумали уничтожать контрабандную одежду

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило поправки в законодательство, которые позволят ускорить процесс уничтожения нелегально ввозимой в Россию продукции легкой промышленности, пишут «Известия».

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По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в ведомстве разработали два пакета поправок для борьбы с продукцией, ввозимой с нарушением таможенных правил. Если до сих пор конфискованную одежду надо было сначала переводить в собственность государства, то с принятием поправок уничтожать изъятые товары можно будет уже после решения суда.

По словам Евтухова, поправки позволят не хранить конфискованные товары на складах, откуда они либо возвращались в страну происхождения, либо отправлялись на так называемые распродажи "таможенного конфиската". Благодаря инициативе Минпромторга задержанную одежду можно будет размельчать и захоранивать либо применять в качестве вторсырья в других отраслях (например, в строительных смесях). Сжигать одежду, по словам чиновника, не будут.

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В Ассоциации текстильщиков России изданию сообщили, что по итогам 2014 года рынок ввозимых товаров легкой промышленности составил $23 млрд, из них $9 млрд пришлось на контрабанду и контрафакт, а в качестве пошлин страна недополучила $1 млрд. При этом уровень контрабанды и контрафакта в других странах составляет максимум 2%, подсчитали текстильщики.

По словам главы ассоциации Шамхала Ильдарова, достаточно уничтожить продукцию на $10 млрд, чтобы полностью решить проблему контрафакта.

В 2014 году в Россию было импортировано одежды на 326,7 млрд рублей, сообщили в Минпромторге. Самая большая доля у Китая — 46,3%, дальше идет Бангладеш (7,03%), Турция (6,5%), Италия (5,27%), Беларусь (4,86%), Вьетнам (3,84%), Индия (3,59%), Узбекистан (2,04%), Шри-Ланка (1,61%).