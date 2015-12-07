Южная Корея нашла замену российским вертолетам

По данным газеты "Тона ильбо", компания заключила контракт на поставку первого вертолета Surion управлению лесного хозяйства Южной Кореи в 2017 году на сумму 20,5 млрд вон (около $20 млн). Масштабы рынка для этих вертолетов оцениваются в 1,8 трлн южнокорейских вон (около $1,5 млрд), сообщает Прайм.

Управление лесного хозяйства до сих пор использовало 45 иностранных вертолетов, в том числе 30 российских KA-32.

"Расширение поставок отечественных вертолетов государственным структурам позволят предотвратить огромную утечку валюты за рубеж", — приводит газета мнение председателя KAI Ха Сон Йона. По его словам, такие поставки "повысят интерес и доверие со стороны иностранных клиентов и окажут позитивное влияние на экспорт" Южной Кореи.

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В сентябре Министерство земель и транспорта Южной Кореи заявило о проведении экстренной проверки двигателей Ka-32 из-за возможных неполадок, которые были выявлены в работе двигателей восьми российских вертолетов, эксплуатируемых в Южной Корее.

Поставки многоцелевых вертолетов Ка-32 для нужд южнокорейских операторов осуществляются с 1993 года.