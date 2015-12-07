Украина до сих пор платит России за продление срока эксплуатации самолетов

По информации «Зеркала недели», на 16 ноября 2015 года в Реестре гражданских воздушных суден Украины было зарегистрировано 191 воздушное судно, произведенное в СССР или России, из них 145 – пассажирско-транспортной категории. Все суда, произведенные в СССР, уже превысили срок эксплуатации, а единичные экземпляры, произведенные после распада Союза, уже приблизились к критической черте.

Существующие правила требуют при увеличении срока эксплуатации воздушного судна проведения соответствующих сертификационных работ, результаты которой утверждаются Госавиаслужбой Украины.

Проблема состоит в том, что ни одно из российских КБ не сертифицировано в Украине как Разработчик авиационной техники.

При этом разработка программы работ продления ресурсных показателей и календарных сроков обходится в десятки тысяч долларов в год, а российские разработчики требуют, чтобы работы по программам проводились российскими ремонтными организациями. То есть украинская сторона платит России, в то время как достоверность документации и качество работ ею не контролируется.

Кроме того, в последнее время российские КБ стали практиковать выдачу выводов относительно продления календарных сроков службы и ресурсных показателей самолетам украинской регистрации «заочно», без обследования самолетов, анализа состояния и проведения каких-либо восстановительных работ.

Это не только незаконно по российскому, украинскому и международному законодательству, но и ставит под угрозу жизнь пассажиров и экипажей, поскольку ответственность за безопасную эксплуатацию воздушного судна несет Украина.

Как отмечает «Зеркало недели», сегодня в Украине имеется достаточное количество сертифицированных авиационных предприятий, способных выполнять все необходимые работы. Более того, есть и сертифицированные организации – Разработчики авиационной техники, которые могут законно разрабатывать программы продления ресурсных показателей и календарных сроков службы советских (российских) самолетов. Это будет выгодно не только с позиции стоимости услуг, но и с точки зрения соответствия европейским стандартам безопасности полетов.

Главное – та самая пресловутая «политическая воля», которой, к сожалению, сегодня так не хватает Украине, резюмирует «Зеркало недели».