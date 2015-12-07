Украина за время необъявленной войны потеряла около 20% экономического потенциала – Горбулин

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявляет, что Украина за время необъявленной войны потеряла около 20% экономического потенциала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в рамках презентации монографии "Донбасс и Крым: цена возвращения", подготовленная учеными института.

"В целом за время необъявленной войны Украина потеряла около 20% экономического потенциала. Производство промышленной продукции в Донецкой и Луганской областях сократилось, застыв на уровне 20-25%, по сравнению с 2013-м годом", - сказал Горбулин.

Кроме того, добавил он, "традиционно завязанный на угле из Донбасса" топливно-энергетический комплекс Украины потерял половину шахт. "На подконтрольной Украине территории из 150 шахт работает только 24", - отметил эксперт.

Также пострадала транспортная инфраструктура. "Это не только аэропорты "Донецк" и "Луганск". Это разрыв логистических связей на 1 700 километров", - сказал Горбулин и добавил, что "приблизительный ущерб - почти 5 миллиардов гривень".

Эксперт также констатировал потерю контроля над более 400 километров участка государственной границы, через которые сегодня "на оккупированные территории Донбасса из России идут основные потоки экспорта и боевиков, и оружия".

"Идут каждый день, каждую ночь. Это создает большую угрозу для национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Горбулин.

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Говоря об аннексии Крыма, он отметил, что "в ценах 2014-го года ущерб потерь от аннексии Крыма превысил 1 триллион 200 миллиардов гривень". "В Крыму остались крупнейшие промышленные предприятия. Значительная доля винодельческой отрасли, рыболовецкого флота. Более тысячи отделений украинских банков закрылась. Тяжелые потери понесла наука", - сказал директор института.