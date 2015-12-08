10 декабря горняки выйдут протестовать против повышения ж/д тарифов – Волынец

Об этом заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, первыми рост ж/д тарифов ощутят на себе работники добывающей промышленности и металлурги.

"Такое возникает ощущение, что осознанно ведут к развалу экономики страны и сокращению рабочих мест. И, если мы говорим в данном случае об экономически необоснованном поднятии тарифов на перевозку, особенно по первому и по второму классам, то это приведет к потере рабочих мест даже в среднем и малом бизнесе. Потому что сокращаются рабочие места в промышленности, уменьшается заработная плата и доходы граждан, платежеспособность падает, и люди не могут купить даже товары первой необходимости и продукты питания", - отметил Михаил Волынец.

Он добавил, что 10 декабря Независимый профсоюз горняков начинает акции протеста по всей Украине. Одно из ключевых требований – отказ от повышения тарифов на ж\д перевозки.

"Угольщики и шахтеры, добывающие железную руду, марганец, цветные металлы – работники добывающей промышленности – с первой смены начинаем посменные сборы с задержкой спуска в шахту на один час. В ряде городов и регионов шахтеры выйдут на площади, поставят палатки. На фоне невыплаты заработной платы и сокращения задолженности по заработной плате, развала предприятий добывающей промышленности также будет рассматриваться вопрос о ж\д тарифах", - уточнил Михаил Волынец.

Глава НПГУ подчеркнул, что вопрос тарифов должен был обсуждаться с работодателями и профсоюзами, однако власти избегают открытого диалога с трудовыми коллективами. В результате своим действиями Мининфраструктуры спровоцирует в Украине массовые забастовки. Ситуация может развиваться по аналогии с протестами водителей-дальнобойщиков в России.

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"Необоснованное, резкое повышение тарифов на перевозки ведет к убыткам предприятий и ухудшению конкуренции не только внутри страны, но и на международном уровне. Генеральное соглашение предусматривает, что в случае увеличения тарифов, должны проводиться консультации с профсоюзами. Если этого не происходит, то профсоюзы будут требовать перевода этого в публичную сферу обсуждения", - заявил Михаил Волынец.

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Как сообщалось, Министерство инфраструктуры разработало приказ о повышении ж/д тарифов на 30% в течение 2016 года. Рост тарифов произойдет в два этапа – на 15% с 1 января и на 15% с 1 июля. Министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки сильноударит по украинской промышленности, в первую очередь, по угольной отрасли.