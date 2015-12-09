С 20 декабря заработает зона свободной торговли между Южной Кореей и Китаем
09:25, 09 декабря 2015Промышленность
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Будут отменены тарифы примерно на 90% грузов в течение следующих 20 лет.
REUTERS
Соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и Китаем вступит в силу 20 декабря, спустя полгода после подписания документа, направленного на снижение тарифов и других торговых барьеров, передает Газета.RU со ссылкой на Yonhapnews.
После трех лет переговоров Китай и Южная Корея достигли компромисса о подписании соглашения о свободной торговле в ноябре прошлого года.
Читайте такжеУкраина и Китай будут наращивать грузоперевозки в обход РоссииПо итогам сделки будут отменены тарифы примерно на 90% грузов между двумя странами в течение следующих 20 лет.
Китай является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, товарооборот между странами в 2014 году составил около $290 млрд.
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