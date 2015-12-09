С 20 декабря заработает зона свободной торговли между Южной Кореей и Китаем

Соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и Китаем вступит в силу 20 декабря, спустя полгода после подписания документа, направленного на снижение тарифов и других торговых барьеров, передает Газета.RU со ссылкой на Yonhapnews.

После трех лет переговоров Китай и Южная Корея достигли компромисса о подписании соглашения о свободной торговле в ноябре прошлого года.

Читайте такжеУкраина и Китай будут наращивать грузоперевозки в обход РоссииПо итогам сделки будут отменены тарифы примерно на 90% грузов между двумя странами в течение следующих 20 лет.

Китай является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, товарооборот между странами в 2014 году составил около $290 млрд.