Россия не верит в компромисс по ассоциации Украина-ЕС: снова угрожает защитными мерами

В правительстве Российской Федерации снова заявили, что вероятность достижения до конца этого года компромисса по ассоциации Украины с Европейским Союзом невелика, Россия после 1 января применит меры по защите своих экономических интересов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития РФ, об этом глава российского министерства Алексей Улюкаев сказал на встрече с министром экономики Словацкой Республики Василом Худаком.

«Пока ни по форме, ни по содержанию приемлемого предложения по решению наших озабоченностей мы не получили», - сказал Улюкаев.

Он подчеркнул, что вероятность достижения до конца этого года компромисса по ассоциации Украины с ЕС невелика.

«У нас есть все основания не только для применения ставок режима наибольшего благоприятствования, но и приостановления в целом действия преференциального режима в рамках ЗСТ СНГ в отношении Украины», - заявил он.

По его словам, при формировании позиции российские переговорщики всегда исходили из необходимости сохранения торгово-экономического сотрудничества для обеспечения развития торговли в регионе как средства достижения инклюзивного экономического роста. Таким образом, переговоры Украина-ЕС-Россия ведутся в области технического регулирования, санитарного и фитосанитарного контроля, таможенного администрирования, тарифного регулирования, а также в сфере энергетики и защиты российских инвестиций.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

В то же время, РФ заявляет о необходимости отсрочить вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

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1 декабря Россия, в частности, выдвинула условия об отсрочке на 10 лет введения фитосанитарных и технических стандартов ЕС.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина отвергает это предложение РФ и выполнит все свои обязательства в рамках ранее принятых решений о Зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Ожидается, что очередные трехсторонние консультации Украины, России и Еврокомиссии на уровне министров о применении углубленной и всеобъемлющей ЗСТ между Украиной и Евросоюзом могут состояться до конца этого года.