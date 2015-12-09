Российский АвтоВАЗ из-за падения рынка сократит рабочую неделю

Об этом «РИА Новости» сообщил председатель профсоюза завода Сергей Зайцев.

Он уточнил, что приказ о переходе на четырехдневку еще не вышел, но вчера участники заседания профкома проект документа рассмотрели и согласовали.

По словам Зайцева, планируется, что сокращенная рабочая неделя будет введена на предприятии с 15 февраля 2016 года на шесть месяцев. В зависимости от ситуации на рынке профсоюз может попросить продлить программу на такой же срок.

Зайцев отметил, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю заработная плата сотрудников сократится на 20%, но при этом ему гарантируется рабочее место. «Так как в этот период, в течение полугода, нельзя проводить массовых сокращений. Для нас, как для профсоюза, это очень важно», — отметил Зайцев.

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Информация о возможных сокращениях на АвтоВАЗе появилась в октябре в самарских СМИ со ссылкой на депутата Госдумы и зампреда Союза машиностроителей России Владимира Гутенева. В интервью местному телеканалу парламентарий заявил, что на предприятии в 2016 году могут сократить от 2,5 до 6 тысяч человек. В тольяттинских СМИ также появлялись различные данные о возможных сокращениях на АвтоВАЗе. Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон в декабре заявил, что "планы по персоналу будут озвучены позднее".

Оптимизация персонала на АвтоВАЗе началась в феврале 2014 года. В течение года с автогиганта по соглашению сторон было уволено около 6 тысяч человек. Основная причина сокращения персонала — падение авторынка и снижение издержек.

В 2015 году ОАО "АвтоВАЗ" заявило о продолжении сокращений. Так, в компании планировали сократить не более 1100 человек. Кроме того, действует программа, согласно которой сотрудники могут уволиться по соглашению сторон. Желающим покинуть компанию в период с 10 марта по 15 апреля выплачивались компенсации в размере четырех среднемесячных заработков, с 16 апреля по 15 мая — в размере трех. Рабочим, уволившимся до конца ноября, будет выплачиваться по три оклада.