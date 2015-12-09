Российский АвтоВАЗ из-за падения рынка сократит рабочую неделю
Российский АвтоВАЗ планирует перевести персонал на четырехдневную рабочую неделю на полгода, что позволит избежать сокращений среди сотрудников.
Об этом «РИА Новости» сообщил председатель профсоюза завода Сергей Зайцев.
Он уточнил, что приказ о переходе на четырехдневку еще не вышел, но вчера участники заседания профкома проект документа рассмотрели и согласовали.
По словам Зайцева, планируется, что сокращенная рабочая неделя будет введена на предприятии с 15 февраля 2016 года на шесть месяцев. В зависимости от ситуации на рынке профсоюз может попросить продлить программу на такой же срок.
Зайцев отметил, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю заработная плата сотрудников сократится на 20%, но при этом ему гарантируется рабочее место. «Так как в этот период, в течение полугода, нельзя проводить массовых сокращений. Для нас, как для профсоюза, это очень важно», — отметил Зайцев.
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Информация о возможных сокращениях на АвтоВАЗе появилась в октябре в самарских СМИ со ссылкой на депутата Госдумы и зампреда Союза машиностроителей России Владимира Гутенева. В интервью местному телеканалу парламентарий заявил, что на предприятии в 2016 году могут сократить от 2,5 до 6 тысяч человек. В тольяттинских СМИ также появлялись различные данные о возможных сокращениях на АвтоВАЗе. Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон в декабре заявил, что "планы по персоналу будут озвучены позднее".
Оптимизация персонала на АвтоВАЗе началась в феврале 2014 года. В течение года с автогиганта по соглашению сторон было уволено около 6 тысяч человек. Основная причина сокращения персонала — падение авторынка и снижение издержек.
В 2015 году ОАО "АвтоВАЗ" заявило о продолжении сокращений. Так, в компании планировали сократить не более 1100 человек. Кроме того, действует программа, согласно которой сотрудники могут уволиться по соглашению сторон. Желающим покинуть компанию в период с 10 марта по 15 апреля выплачивались компенсации в размере четырех среднемесячных заработков, с 16 апреля по 15 мая — в размере трех. Рабочим, уволившимся до конца ноября, будет выплачиваться по три оклада.