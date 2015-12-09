Одесский припортовый завод хочет подать в суд на Саакашвили

АО «Одесский припортовый завод» будет подавать иск в суд о защите деловой репутации из-за неправдивой информации со стороны главы Одесской областной администрации Михеила Саакашвили.

Развернутая им пиар-кампания против ОПЗ порочит предприятие не только в Украине, но и за рубежом, и уже привела к убыткам в миллионы гривень. Об этом заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

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По его словам, "все обвинения Саакашвили против Одесского припортового завода – это политико-экономические игры, направленные на снижение привлекательности предприятия для крупных западных инвесторов и снижение его реальной стоимости накануне приватизации".

"Провоцируя безосновательные скандалы, Одесский губернатор отпугивает западных инвесторов и открывает путь для покупки завода российским капиталом через подставные структуры. В СМИ уже сообщалось о тайной встрече представителей российского олигарха Вексельбега (Дмитрия Мазепина) с г-ном Саакашвили относительно ОПЗ", - сказал Николай Щуриков.

«Масса недостоверной информации и откровенной лжи, которую Саакашвили и его команда выплескивают в СМИ, не имеет ничего общего с реальным положением дел», - заявляет руководство предприятия.

«В частности, договор с австрийской компанией «Антра» по поставке природного газа по давальческой схеме дал возможность Одесскому припортовому заводу получить прибыль и полностью заполнить мощности предприятия в ноябре 2015 года. Вся работа с давальческой продукцией, прописанная в договоре, очень прозрачна и легко проверяема, там нет возможности для манипуляций», - отметил Николай Щуриков.

Щуриков указал, что «это был единственно верный вариант, который позволил ОПЗ работать без убытков», и что руководство завода «готово предоставить расчёты и все необходимые документы. Громкие обвинения, распространяемые Саакашвили о том, что в результате работы ОПЗ и «Антры» по давальческой схеме бюджету якобы будут нанесены убытки в размере 90 мнл.дол., являются абсурдными. Наоборот - благодаря этой сделке мы смогли закупать газ в Европе по более низкой цене, чем на внутреннем рынке. Завод показал эффективную работу в условиях ограничения валютных операций, установленных НБУ, и смог обеспечить работу предприятия на полную мощность», — сообщил первый замдиректора ОПЗ.

Щуриков рассказал о международном аудите, который постоянно проходит на ОПЗ и предоставил материалы с выводами, где дана самая высокая оценка деятельности предприятия. «Положительную оценку состояния дел на заводе летом этого года мы получили и от Международного валютного фонда, а также комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации», — констатировал первый заместитель директора ОПЗ. Также он сообщил, что по поручению премьер-министра Украины от 29.09.2015 создана рабочая группа по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОПЗ, в состав которой вошли представители Госфининспекции Украины, регионального отделения Фонда госимущества, Антимонопольного комитета Украины.

Относительно обвинений со стороны прокуратуры Одесской области о якобы убытках в размере 4 млрд грн. от контракта ОПЗ с гонконгской компанией, Николай Щуриков пояснил, что «по этому контракту не было отгружено ни одной тонны продукции ОПЗ. Это легко проверить по данным таможни. Заявление о якобы 4 млрд. грн. убытков бюджету Украины – выдумка от начала и до конца».

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Ночные обыски на заводе 20 ноября 2015 года с выбиванием дверей он прокомментировал как попытку дестабилизировать работу предприятия и очернить завод и его руководство. «Очередное пиар-шоу, которые так любит устраивать г-н Саакашвили, было совмещено с попыткой силового захвата предприятия. Поэтому 21 ноября 2015 р. трудовой коллектив АО «ОПЗ» обратился к Президенту Украины, Премьер-министру и Генеральному прокурору Украины».

За 9 месяцев 2015 года работы АО «ОПЗ» финансовый план по показателю «Чистый доход от реализации продукции» выполнен на 100,9 %. Общая сумма уплаченных налогов и сборов составила 267,8 млн. грн или 108,2% от запланированных.