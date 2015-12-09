Переговоры о ЗСТ: РФ требует вернуть ГОСТы и отказаться от стандартов ЕС - СМИ

РФ требует, чтобы Украина вернулась к стандартам ГОСТ и ДСТУ, которые действовали весной 2014 года.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации издания, Москва требует вернуть в промышленности старые нормы украинского нормативного поля, несовместимые с европейскими. И это должно коснуться даже тех сфер, где такие технические регламенты уже приняты.

В российском проекте указано, что Киев должен вернуть все ГОСТы и ДСТУ, которые действовали по состоянию на весну 2014 года. "То есть мы должны забыть о европейских стандартах и для промтоваров, и для продовольственной продукции", - подчеркивает издание.

Россия ранее уже определила и согласовала с ЕС и Украиной семь промышленных категорий, что интересуют ее больше всего (преимущественно в сфере машиностроения). В них неевропейские нормы должны сохраниться "до 2025 года", а в других – "на срок до 5 лет".

Кроме того, для российских товаров, которые поставляются на территорию Украины, предлагается пожизненно (ведь дата окончания периода не указана) применять не украинские стандарты, адаптированные к требованиям ЕС, а "техническое регулирование и фитосанитарные стандарты СНГ".

Сообщалось, что в случае согласования всех перечисленных требований Российская Федерация готова отказаться от своих намерений внедрить с 1 января экономические санкции против Украины.

Как сообщал УНИАН, создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предусмотрено соответствующим Соглашением, которое является частью Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Вред, который может быть нанесен экономике Украины в случае принятия решения об эмбарго, оценивают в 600 млн долл.

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Евросоюз и Украина неоднократно заявляли, что не намерены откладывать введение ЗСТ, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Кроме того, 16 декабря состоится мини-саммит, где будут рассмотрены вопросы безвизового режима и введение с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.