"Антонов" может назвать свой новый Ан-178 в честь Бандеры

Об этом говорится на странице завода в Facebook.

Именно за этот вариант пользователи отдали более 2 500 голосов. Далее со значительным отставанием следуют варианты Амет-Хан Султан и "Киборг". За каждый из них проголосовали более 700 раз.

Кроме того, среди предложенных пользователями социальной сети имен - Надия, Конан, Чумак, Сапсан, Майдан, Феникс, Дельнин и другие. Проголосовать за понравившийся вариант можно до 19 декабря, поставив лайк на странице "Антонова" в соцсети.

Напомним, что конкурс на "народное название" для самолета Ан-178 стартовал еще 22 октября. Пользователи сети могут предложить свой вариант названия или проголосовать за предложенные ранее. Победителем станет имя, получившее большее число лайков.

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"Разработка самолета продолжалась менее 3,5 лет, что является своеобразным рекордом для авиационной отрасли. От завершения постройки самолета к его первому полету прошло всего 20 дней. А меньше, чем за месяц Ан-178 удачно дебютировал на мировом авиашоу Ле Бурже – 2015", - рассказали в компании о новом самолете.