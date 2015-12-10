ОГХК перевыполнила поручение правительства по финансовым показателям Запорожского титано-магниевого комбината

«Запорожский титано-магниевый комбинат по результатам 2015 увеличит показатель чистой прибыли с 35 млн грн до 41,7 млн грн, а чистый доход - до 1,7 млрд грн по сравнению с 1,4 млрд грн в 2014 году», - комментирует первый заместитель генерального директора ГП «ОГХК» Александр Гладушко. Он отметил, что комбинату приходится работать в условиях существенного падения мировых цен на готовую титановую продукцию.

Руководство «ОГХК» приняло участие в собрании участников ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» на правах компании, управляющей 51% предприятия по поручению правительства. На собрании был утвержден финансовый план комбината на 2015 г

Справка. Государственное предприятие «Объединенная горно-химическая компания» (ГП «ОГХК») начало фактическую деятельность с августа 2014, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. Также компания управляет 51% ООО «ЗТМК» согласно решению Кабинета министров.