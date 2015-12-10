Маккейн требует запретить использование в США российских ракетных двигателей

В письме к министру обороны Эштону Картеру Маккейн призвал к заморозке ряда платежей консорциуму United Launch Alliance, созданному Lockheed Martin Corp и Boeing Co, который он обвинил в выдвижении "неприемлемых" и "сомнительных" требований в попытке добиться снятия запрета на использование российских ракетных двигателей РД-180 для своих носителей Atlas 5.

ULA заявил в прошлом месяце, что не будет участвовать в тендере министерства обороны на запуск спутника системы GPS, уступив его SpaceX. Маккейн сказал, что это было сделано для того, чтобы заставить Конгресс смягчить запрет на двигатели, введенный после аннексии Россией Крыма в прошлом году, пишет Рейтер.

"Я считаю, что эти тактики неприемлемы и направлены на поддержку усилий в Конгрессе, целью которых является подрыв процесса выдачи разрешений, - сказал Маккейн Картеру. - Принимая во внимание эти действия и решение ULA не участвовать в тендере на запуск Phase IA, комитет по вооруженным силам должен будет рассмотреть введение неограниченного запрета на использование российских ракетных двигателей".

Военный бюджет США на 2016 год, утвержденный в прошлом месяце, позволит ULA использовать еще четыре двигателя РД-180 для военных запусков, помимо пяти, одобренных для использования в прошлом году.

ULA сообщил, что не может участвовать в тендере из-за того, как он устроен, а также потому, что ему не хватает двигателей РД-180 для носителей Atlas 5 после отклонения Пентагоном просьбы отступить от запрета.

Представитель Пентагона сообщил, что на письмо Маккейна вскоре будет направлен ответ, однако отказался прокомментировать ситуацию.

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ULA сообщил Рейтер в прошлом месяце, что его совет директоров скоро проголосует относительно заказа дополнительных двигателей РД-180 стоимостью в "несколько сотен миллионов долларов" для коммерческого и гражданского использования.

Компания отказалась прокомментировать письмо или детали заказа двигателей.