В Украине могут повысить пошлины на экспорт металлолома

Министерство экономического развития и торговли намерено в ближайшее время обнародовать законопроект, которым предполагается повышение пошлины на экспорт металлолома, а также детенизация этого рынка.

Об этом сказал в ходе заседания Совета экспортеров глава министерства Айварас Абромавичус, реагируя на замечание премьер-министра Арсения Яценюка о необходимости повысить экспортную пошлину на металлолом.

"Новый законопроект о металлоломе Министерства экономики буквально на днях уже выйдет и там как раз то, что премьер-министр озвучил, оно все там будет отражено", - сказал Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, украинские металлургические компании неоднократно выступали с требованиями ограничить экспорт металлолома, поскольку, по их мнению, в настоящее время у меткомбинатов наблюдается дефицит лома, а его вывоз из страны негативно сказывается на металлургической отрасли. При этом ломозаготовительные компании заявляют, что металлурги лоббируют ограничение экспорта или повышение пошлин на вывоз металлолома из страны для возможности закупки этого сырья по ценам, которые значительно ниже рыночных.

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Справка УНИАН. Поставки металлолома на металлургические предприятия Украины в январе-ноябре составили 3,1 млн тонн, что на 22% меньше, чем за 11 месяцев 2014 года.

Запасы металлолома на складах метпредприятий уменьшились на 10 тыс. тонн и на 1 декабря 2015 года составили порядка 140 тыс. тонн.