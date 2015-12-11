В России из-за санкций против Турции могут остановиться автозаводы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан обратился в Федеральную таможенную службу (ФТС) с просьбой ускорить пропуск комплектующих из Турции для предприятий города, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аппарата вице-губернатора.

"Да, такое письмо было отправлено", — сказала она.

По данным источника, знакомого с текстом письма, в нем говорится, что после введения ограничений в отношении Турции автопредприятия и их поставщики столкнулись с увлечением срока оформления грузов, ввозимых из Турции на Санкт-Петербургской, Пулковской, Балтийской таможнях.

Мовчан напомнил, что совокупная мощность автосборочных производств в городе составляет почти 400 тысяч автомобилей в год. В настоящее время в Петербурге расположены автомобильные заводы Hyundai, Nissan, Toyota, а также MAN. На предприятиях занято около 8 тысячи человек.

Вице-губернатор также обратил внимание на то, что с аналогичными проблемами сталкиваются и другие петербургские промышленные предприятия, в частности, ОАО "Силовые машины", ООО "БСХ Бытовые приборы".

"В обстоятельствах сохранения негативной ситуации, связанной с неполучением грузов и нерегулярностью поставок комплектующих и сырья, предприятия будут вынуждены в ближайшее время остановить действующие производства", — говорится в письме.

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Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. После инцидента глава РФ подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Турции.