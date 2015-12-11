Гиганты США объявили о крупнейшем слиянии в химической отрасли на $130 миллиардов

Dow Chemical и DuPont, одни из старейших компаний США, в пятницу объявили о слиянии. Рыночная капитализация объединенной компании, которая будет называться DowDuPont, составит около $130 млрд.

Информация о готовящемся слиянии появилась в среду, когда каждая из компаний стоила около $60 млрд, сейчас они стоят $65-66 млрд, пишут «Ведомости».

После объединения произойдет обратный процесс: компанию разделят на три части, каждая из которых будет заниматься более специализированным бизнесом. Одна сконцентрируется на химикатах для сельского хозяйства, вторая займется материаловедением, а также работой с сырьем и полуфабрикатами, в том числе различными пластмассами, третья – специализированной продукцией, в частности тонкого органического синтеза, используемой, например, для солнечных батарей. Все три новые компании будут публичными, их акции разместят на бирже.

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Dow Chemical и DuPont ожидают, что сделка слияния, которая должна быть одобрена их акционерами и регуляторами, будет закрыта во втором полугодии 2016 г. По их оценкам, в результате сокращения расходов они смогут сэкономить на масштабе $3 млрд в течение двух лет после завершения сделки. По условиям сделки акционеры Dow Chemical получат 1 акцию новой компании за каждую свою акцию, акционеры DuPont – 1,282 акции за каждую акцию DuPont.

Что касается последующего разделения, то оно произойдет «как только станет возможно», говорится в заявлении компаний, но этот процесс может занять до двух лет после завершения объединения. Таким образом, разделение вряд ли произойдет до 2018 года.

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Слияние, которое станет крупнейшим в химическом секторе и одним из крупнейших в мире в этом году, который уже установил рекорд по совокупному размеру сделок слияния и поглощения, существенно изменит расклад сил на химическом и особенно на сельскохозяйственном рынках. DowDuPont существенно потеснит мирового лидера Syngenta на рынке пестицидов, а Monsanto – на рынке семян, в том числе генетически модифицированных.

Нынешняя сделка также может спровоцировать новую волну слияний в агропромышленном бизнесе, пострадавшем из-за падения цен на сырье.