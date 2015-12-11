В России из-за нехватки турецких комплектующих остановился завод Bosch-Siemens

Завод Bosch-Siemens под Петербургом, производящий холодильники и стиральные машины, останавливает производство из-за отсутствия комплектующих, сказали РБК два независимых источника, знакомых с проблемами предприятия.

Предприятие использует большое количество комплектующих из Турции, с 23 ноября контейнеры с комплектующими стоят на таможне, уверяют собеседники. В начале декабря завод остановил выпуск стиральных машин, с понедельника встанет сборка холодильников, говорят они.

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин в эфире телеканала РБК подтвердил, что производство останавливается: ​«9-го числа (декабря) остановился завод по производству стиральных машин Bosch-Siemens​, сегодня дорабатывает последнюю смену завод по производству холодильников».

Проблема у петербургских заводов с турецкими комплектующими из-за дополнительных проверок таможни существует, подтвердила исполнительный директор представительства Американской торговой палаты в Санкт-Петербурга Мария Чернобровкина.

При этом комплектующие для бытовой техники не входят в перечень санкционной продукции из Турции, утвержденной постановлением правительства РФ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан уже обратился к первому замглавы Федеральной таможенной службы Владимиру Малину с просьбой разблокировать ввоз из Турции комплектующих для машиностроительных предприятий города.

25 ноября на российской границе возникли перебои с пропуском турецких товаров. По словам импортеров и таможенных брокеров, грузы стали направлять на полный досмотр или не пропускать вовсе.