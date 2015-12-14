Японская Toshiba уходит из России

Из-за высокой конкуренции, углубления кризиса и колебания курса рубля Toshiba ликвидирует свое российское подразделение по продаже телевизоров и кухонной техники "Тошиба Си-Ай-Эс", пишет "Коммерсант".

В России у японской корпорации, на долю которой приходилось до 10% рынка телевизоров, останется только b2b-подразделение "Тошиба Рус", сотрудничающее с "Почтой России", Сбербанком и "Силовыми машинами".

Читайте такжеКорпорации Toshiba грозит рекордный штраф из-за скандала с недостоверной отчетностьюToshiba завершила реструктуризацию бизнеса в России, рассказал "Ъ" гендиректор ООО "Тошиба Рус" Хироаки Тезука. Японская корпорация прекратила продажи телевизоров и кухонной техники (холодильников и чайников-термосов), решив сфокусироваться на b2b-контрактах. "Мы полностью покинули потребительский рынок РФ,— сказал Хироаки Тезука.— Мы продали все товары еще в минувшем декабре, когда был большой пик продаж". В сегменте телевизоров наиболее крупными конкурентами были Samsung, LG, сказал он.

Инвестировать в новый бизнес в РФ стало сложнее, признает Хироаки Тезука. "Руководство корпорации читает негативные новости из РФ, поэтому убедить их вкладывать очень сложно",— говорит он.

Toshiba минувшим летом объявила о глобальной реструктуризации. Этому предшествовал скандал с подтасовкой бухгалтерской отчетности, стоивший компании $1,3 млрд. По информации Nikkei, Toshiba близка к завершению переговоров по продаже индонезийского завода, который производит телевизоры, с производителями электроники на Тайване, в материковом Китае и в других странах. Сделка, вероятно, принесет компании несколько миллиардов иен, напоминает агентство Reuters.

Глава представительства Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) Кунихиро Номура говорит, что Toshiba не извещала его об уходе с потребительского рынка в РФ. "Пока нам не поступила эта информация. Это решение каждой компании, ведь российская экономика в кризисе и становится хуже. Естественно, компании сокращают что-то",— сказал он.