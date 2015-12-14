Российский УАЗ на месяц остановит производство

Ульяновский автозавод (УАЗ) останавливает конвейер на месяц - с 31 декабря 2015 года по 31 января 2016 года в связи с новогодними праздниками и корпоративным отпуском, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"С 31 декабря по 11 января продлятся федеральные новогодние каникулы, с 11 января по 31 января предприятие уходит в корпоративный отпуск. Отгрузка автомобилей будет осуществляться в обычном режиме, прекращение работы конвейера не повлияет на исполнение заказов", - сказали в пресс-службе.

На предприятии также добавили, что во время корпоративного отпуска запланирован текущий ремонт оборудования и работы по модернизации сварочного производства. 1 февраля УАЗ приступит к работе в обычном режиме.

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"С начала года завод продал более 42 тысяч автомобилей, уровень продаж приближается к итогам 2014 года, когда предприятие реализовало 49 тысяч 844 машин. Также в пресс-службе предприятия сообщили, что не могут прогнозировать уровень продаж 2016 года в связи с нестабильной экономической ситуацией на рынке", - говорится в сообщении.

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Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тысяч автомобилей в год. С 2000 года предприятие входит в структуру автомобильного концерна "Соллерс".