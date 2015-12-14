Крюковский завод сократит производство грузовых вагонов в 15 раз

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2015 года планирует уменьшить производство грузовых вагонов в 15 раз, или на 2027 вагонов по сравнению с 2014 годом – до 379 единиц.

Об этом на заседании бюджетной комиссии Кременчугского горсовета заявил начальник отдела экономики горисполкома Николай Здойма.

«В зависимости от портфеля заказов они производят вагоны», - сказал Здойма.

Он также заявил, что предприятие по итогам года готовится произвести 8 пассажирских вагонов, против 1 – в 2014 году.

В этом году завод также модернизировал 25 вагонов метро, против 95 вагонов в 2014 году.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.

В 2014 году завод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 54,7% по сравнению с 2013 годом - до 2406 штук. Также в 2014 году завод произвел один пассажирский вагон и модернизировал 95 вагонов метро для КП «Киевский метрополитен».