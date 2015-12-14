Простаивавший более года Одесский НПЗ готовят к запуску

Сегодня, 14 декабря 2015 года, государственное предприятие «Укртранснефтепродукт» (ГП УТНП) приняло в оперативное управление Одесский нефтеперерабатывающий завод, выполняя распоряжение Минэнерго, основанное на Определении Приморского районного суда г. Одессы от 13 ноября 2015 года.

Данным судебным решением было удовлетворено ходатайство Прокуратуры Одесской области о передаче недвижимого имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода, арестованного в рамках уголовного дела против Сергея Курченко и должностных лиц группы ВЕТЭК, на ответственное хранение и оперативное управление – государству, в лице госпредприятия УТПН. Ранее, указанное имущество находилось на ответственном хранении у ПАО «Одесский НПЗ», хозяйственная деятельность на предприятии не велась.

Заход должностных лиц ГП УТНП на территорию ОНПЗ проходил в соответствие с требованиями действующего законодательства и под контролем Национальной полиции Украины в Одесской области. По словам директора ГП УТПН Александра Горбунова, госпредприятие буквально с первого дня начнет проводить инвентаризацию и ревизию, готовить завод к запуску.

«Завод нужно подготовить к запуску, ведь он долгое время простаивал. Мы проведем ревизию всех узлов и агрегатов, отремонтируем все, что необходимо и уже тогда запустим. Надеемся, что в довольно скором времени выведем его на полную производственную мощность – 2,8 млн тонн нефтепродуктов в год. Предприятие сможет обеспечить работой 800-850 человек. Будут осуществляться регулярные платежи в областной и государственный бюджеты. Кроме того, работающий Одесский НПЗ создаст здоровую конкуренцию нынешнему монополисту- Кременчугскому НПЗ на торгах «Укрнафты». С произведенными на отечественном заводе светлыми нефтепродуктами мы намерены участвовать в тендерах, которые организовывают госструктуры. Государство от запуска завода выиграет по всем позициям», - отметил Александр Горбунов.

ОНПЗ простаивал больше года. С августа 2014 г. сотрудники (на момент остановки предприятия в штате числилось 300 человек) не получали зарплату. Отсутствие хозяйственной деятельности привело к накоплению долгов за коммунальные услуги и электроэнергию. Без должного надзора за резервуарами, шлангами, насосами и трубопроводами могло случиться протекание оставшегося топлива, что привело бы к непредсказуемым последствиям для экологии Одессы. «Курченковской» администрацией завода, где только резервуарный парк занимает 16 га и где любая искра может привести к возгоранию, игнорировались меры противопожарной безопасности.

Именно необходимостью поддержания имущества (трубопроводов, резервуарного парка, электрического, насосного и прочего оборудования) в надлежащем состоянии и мотивировал Приморский суд г. Одессы свое решение от 13 ноября 2015 г.

Александр Чегоненко, председатель профкома ПАО «ОНПЗ», от лица работников предприятия неоднократно обращался в МВД, Генпрокуратуру, профильное министерство и облгосадминистрацию с просьбой разблокировать хозяйственную деятельность предприятия. И вот, наконец-то у ОНПЗ появилась возможность возобновить работу.

Разумеется, беглого олигарха Сергея Курченко не устраивает нынешняя ситуация с передачей ОНПЗ в руки государства. В подконтрольных ему СМИ уже появились новости о рейдерском захвате предприятия.