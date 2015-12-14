В Украине появятся рыбный патруль и электронная система мониторинга по промышленному вылову рыбы

Государственное агентство рыбного хозяйства намерено ввести в 2016-2017 годах в Украине европейскую систему регулирования промышленного вылова рыбы с целью установления предельных объемов вылова и обеспечения бережного использования водоемов, сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

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«Из-за сложной системы получения квот и разрешений у нас сегодня около 50% рынка находится в тени. Изменение принципа распределения долей будет способствовать снижению уровня коррупции в отрасли. Такая система работает в большинстве стран Европы», - цитирует главу Государственного агентства рыбного хозяйства Ярему Ковалива пресс-служба регулятора.

Согласно новым правилам, в 2016 году заработают рыбный патруль, а также электронная система мониторинга и отчетности по промышленному вылову рыбы, говорится в сообщении. Более того, Госрыбагентство намерено продлить строк действия разрешения, в котором будет закреплена доля на вылов от общего лимита водоема, до 5 лет.

С 2017 года долю на вылов водных ресурсов получат те пользователи, которые традиционно осуществляют промышленное рыболовство (от 3 лет), имеют собственную материально-техническую базу, используют ресурс на 75% и более, своевременно и в полном объеме подают документы (до 1 августа) и не имеют систематических грубых нарушений законодательства по охране, использованию и воспроизводству водных биоресурсов. Для новых пользователей, которые смогут приобрести долю в порядке аукциона, Госрыбагентство будет ежегодно оставлять резерв в размере 15% от установленного резерва.

Как сообщал УНИАН, Госрыбагентство планирует в этом году отказаться от практики выдачи квот на промышленный вылов рыбы, чтобы упростить процесс государственной регистрации для субъектов хозяйствования в рыбной отрасли. Доля общего лимита вылова рыбы, на которую имеет право пользователь, будет фиксироваться в разрешении.

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По информации Госрыбагентства, вылов рыбы в водоемах Украины в январе-июне 2015 года составил 19,2 тыс. тонн, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госрыбагентством инициировало создание в Украине рыбного патруля, который начнет работу в 2016 году и заменит рыбоохрану. Штат органа будет сформирован на основе открытого конкурса и будет существенно сокращен по сравнению с действующим органом охраны порядка в отрасли с целью повысить заработную плату сотрудникам с 1,5 тыс. грн до 4-6 тыс. грн. Первый набор в рыбный патруль Киева и Киевской области стартует 15 декабря.