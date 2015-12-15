В России заявили об отказе от украинских комплектующих для бомбардировщика Ту-160

Об этом сообщил директор завода Лев Шорин, передает ТАСС.

"Сейчас вопрос стоит о возобновлении производства самолета Ту-160 "Белый лебедь", а в изготовлении агрегатов рулевого управления ранее участвовала Украина. Гидромотор, который присоединяется к нашим агрегатам, был украинский", - сказал Шорин.

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"Нужно переработать конструктивно агрегат, чтобы поставить в наш гидромотор. Это непростая задача - провести весь цикл испытаний, а это длительный процесс, но, я думаю, что мы это сделаем", - добавил он.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик- ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу. Сейчас бомбардировщики участвуют в операции в Сирии.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия не может завершить строительство ряда кораблей для нужд Военно-морского флота в связи с отсуствием поставок газотурбинных агрегатов из Украины.