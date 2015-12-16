В Украине с отсрочкой на два года отменили почти 13 тысяч советских ГОСТов

Министерство экономического развития и торговли Украины издало указы об отмене разработанных до 1992 года 12 776 ГОСТов, большинство из которых утратят силу в начале 2018 год, сообщила пресс-служба Минэкономразвития на официальном сайте ведомства.

«Это один из ключевых шагов в реформе системы технического регулирования, который освобождает бизнес от лишних ограничений в разработке товаров и услуг, стимулирует предпринимательскую инициативу и конкуренцию», - указывается в сообщении.

Отсрочка в два года, как указывается в сообщении, нужна для адаптации бизнеса к новым условиям. «Де-юре ГОСТы уже были необязательны. Но существовал императив по их применению, как в текстах самих ГОСТов, так и в многочисленных подзаконных актах. Поэтому многие предприятия де-факто продолжали применять ГОСТы в обязательном порядке. Отныне снятия этой обязанности утверждено четко и однозначно», - цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова. По словам замминистра, главной задачей реформы является переход от обременительной и неэффективной системы обязательных государственных стандартов к европейской модели технического регулирования, основанной на применении технических регламентов и добровольном использовании стандартов.

Как отмечается в сообщении, в технических регламентах содержатся все необходимые требования по безопасности продукции. Однако, в отличие от устаревших ГОСТов, регламенты не выдвигают требований по конструкции, дизайну изделий и прочее. В то же время, те предприятия, для которых использование ГОСТов является важным или предоставляет определенные конкурентные преимущества, могут продолжать их применять. Но использование этих стандартов не будет обязательным.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена полностью отказаться от советской системы стандартизации и перейти на европейские стандарты уже до 2016 года.

Верховная Рада 15 января 2015 года приняла закон об адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза в сфере технических регламентов и оценки соответствия.

Законом предусматривается объединить нормы законов "О подтверждении соответствия", "О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия" и декрета Кабинета министров от 10 мая 1993 года № 46-93 "О стандартизации и сертификации", одновременно определяя их как утратившие силу, а также предлагается внести изменения в ряд законодательных актов Украины.

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В октябре 2015 года научно-технический совет при Минэкономразвития принял решение о подготовке к началу отмены технических стандартов СССР на территории Украины с 1 января 2016 года, предложив ввести переходный период. Согласно решению, центры стандартизации, метрологии и сертификации до декабря проведут анализ техстандартов СССР, действующих в Украине, и предложат срок переходного периода, который начнет действовать с 1 января 2016 года.