"Укроборонпром" успешно испытал модернизированный вертолет МИ-8МСБ

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"ГП "Завод 410 ГА", входящий в состав "Укроборонпрома", успешно завершил цикл наземных и летных испытаний вертолета МИ-8МСБ. Авиационная машина получила увеличенную дальность полета и грузоподъемность и меньший расход топлива", - говорится в сообщении.

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В концерне отметили, что на вертолет МИ-8 были установлены новые уникальные турбовальные двигатели ТВ3-117ВМА СБМ1В 4Есер с одновальным газогенератором и свободной турбиной. Они сочетают в себе высокую надежность и способность работать в различных климатических условиях. В конструкцию заложен целый ряд перспективных авиационных решений, предназначенных для вертолетов пятого поколения.

МИ-8МСБ может выполнять задачи различной сложности и использоваться для нужд Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Министерства лесного хозяйства.

МИ-8МСБ - первый вертолет, модернизированный специалистами ГП "Завод 410 ГА".

Напомним, в ноябре "Завод 410 ГА" начал модернизацию вертолета Ми-8Т до типа Ми-8МСБ.

Ранее "Укроборонпром" разработал новую реактивную систему залпового огня "Верба".