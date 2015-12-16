Минфин хочет узаконить надбавку к налогу на прибыль для добывающих предприятий

Министерство финансов Украины в рамках реализации компромиссного варианта налоговой реформы предлагает узаконить и ввести с 1 января 2018 года норму о надбавке к налогу на прибыль для добывающих предприятий в размере 15%, сообщила УНИАН заместитель министра финансов Украины Елена Макеева

«Надбавка к налогу на прибыль не является ни новым налогом, ни новым сбором. Это часть самого налога на прибыль, которая применяется к предприятиям газодобывающей отрасли. Но это должна быть прямая норма закона. И в рамках обсуждения ее в парламенте мы уточним, что предлагаем применять ее в размере 15% с 1 января 2018 года, - сказала Макеева. - Но одновременно для прозрачности определения объекта налогообложения мы предлагаем налоговое разграничение деятельности предприятий разведки и добычи газа по международным стандартам финансовой отчетности. При определении базы налогообложения надбавкой к налогу на прибыль в состав расходов войдут капитальные инвестиции в необоротные активы, связанные с разработкой, разведкой, доразведкой и оборудованием месторождений».

Макеева подчеркнула, что предложенная Минфином норма не является точечной, а входит в общий комплекс налоговых изменений, которые коснутся добывающей отрасли.

«Очевидно, что добывающая отрасль требует специального режима налогообложения. Такой режим должен быть сопоставим с теми режимами, которые действуют в странах аналогичной перспективности. Он должен способствовать разработке всех перспективных месторождений, быть простым в администрировании и понятным для налогоплательщиков, - отметила чиновник. – При этом он должен обеспечить правительство стабильными поступлениями в бюджет в течение всех эксплуатационных периодов. Иными словами, необходимо при росте доходов обеспечить надежность и стабильность, наращивание объемов газа собственной добычи и, следовательно, повышение энергонезависимости страны».

В этой связи Макеева подчеркнула, что все предлагаемые правительством реформы не раз обсуждались и проговаривались как с участниками рынка, так и с отраслевыми и международными экспертами.

Замминистра напомнила, что по предложению правительства для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по добыче газа для коммерческих целей, с 1 января 2016 года ставки рентной платы за пользование недрами снижаются до 29% и 14% с 55% - в зависимости от глубины залегания ископаемых. Затем, с 1 января 2018 года ставки рентной платы за пользование недрами, в зависимости от глубины добычи ископаемых, составят 20% и 10%.

«Предполагается оставить неизменной ставку ренты для договоров о совместной деятельности – на уровне 70%. Это механизм побуждения предприятий с госдолей реализовывать газ именно для населения, а не пускать его на другие цели», - отметила Макеева.

Ранее глава правительства Арсений Яценюк подчеркивал, что в ходе налоговой реформы нужно уменьшать ставки рентной платы только для тех добывающих компаний, которые ведут реальную добывающую деятельность, а не обслуживают договоры о совместной деятельности на незаконно полученных месторождениях.