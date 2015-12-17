В Гослесагентстве намерены перенять лесную политику ЕС

Об этом заявил глава Государственного агентства лесного хозяйства Украины Александр Ковальчук, подводя итоги 100 дней в должности.

"Латвия на 5 млн кубометрах леса в год зарабатывает 1 млрд евро. В Украине леса - в три раза больше, а прибыль при этом всего 100 млн грн. Это все, что необходимо знать об эффективности отрасли в нашей стране. Концепция реформирования призвана кардинальным образом изменить ситуацию", - сказал глава ведомства.

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В разработке концепции участвовали эксперты Всемирного банка и ФАО. В ней учтен лучший опыт Польши, Болгарии, стран Прибалтики. "Украина укрепляет позиции в Европе и в 2019 году готовится возглавить Исполком Европейской лесной комиссии ФАО. Это одновременно и признание нашими партнерами успехов в реформировании отрасли, и кредит доверия на будущее. Наша страна впервые в истории будет участвовать в формировании повестки дня Европейского Союза", - заявил Александр Ковальчук.

Указанная концепция предусматривает и реформы в самом ведомстве. Так, в агентстве уже внедряют принципиально новый подход к кадровой политике. Через открытые конкурсы набирают команду, ориентированную на результат и детенизацию. Закупки перевели на электронные площадки. В результате сэкономили уже 15% средств и устранили один из главных источников коррупции - непрозрачные тендеры.