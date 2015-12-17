Bombardier и Siemens хотят создать производства в Украине

Канадская машиностроительная компания Bombardier и крупнейший машиностроительный концерн Siemens готовы инвестировать в создание мощностей по производству железнодорожной продукции на территории Украины.

Об этом на встрече с журналистами сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Движение идет - по Bombardier и Siemens. Я думаю, в следующем году уже что-то будет. Более того, принципиальные решения о заходе в Украину в главных офисах компаний уже приняты", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской ОГА сообщили о заинтересованности Bombardier в сотрудничестве с корпорацией "Электрон" и Львовским локомотиворемонтным заводом.

Кроме того, в сентябре министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил о переговорах с Bombardier, в ходе которых представители компании высказали заинтересованность в создании мощностей в Украине. По словам министра, компания заинтересована в создании совместного предприятия с украинскими производителями железнодорожной тяги либо в покупке заброшенного заводского помещения.

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Справка УНИАН. Компания Bombardier является крупнейшим в мире производителем железнодорожной техники и одним из крупнейших в мире производителем гражданских самолётов.

Siemens AG - немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры.