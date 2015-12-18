Саудовская Аравия хочет купить 30 украинских Ан-178

"Госпредприятие "Антонов" и Taqnia Aeronautics (Королевство Саудовская Аравия) подписали "Меморандум о взаимопонимании". Данный документ подтверждает намерения сторон осуществить поставку 30 многоцелевых самолетов Ан-178 Королевским ВВС Саудовской Аравии", - сообщили в пресс-службе предприятия.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Антонов" и Taqnia Aeronautics подписали меморандумы о совместном продвижении на рынке четырех санитарных самолетов Ан-148, четырех разведывательно-спасательных Ан-132 и двух постановщиков радиопомех на базе этого самолета.

По оценкам "Антонова", потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц, а в самолетах типа Ан-178 - 1100 единиц.

"Антонов" 7 мая начал летные испытания нового транспортного самолета Ан-178, торжественная выкатка которого состоялась в начале апреля текущего года.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 2014 года "Антонов" незначительно увеличил чистую прибыль по сравнению с 2013 годом - до 39,3 млн грн.