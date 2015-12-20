СМИ: Немецкая корпорация Siemens делает турбины для аннексированного Крыма в обход санкций

Газотурбинные установки могут помочь в решении вопроса производства электроэнергии в оккупированном Крыму, передает ZN.UA.

"Именно газ и должен стать основным ресурсом для производства электроэнергии на полуострове. Параллельно предполагается прокладка двух нитей газопровода с территории России через Керченский пролив, в чем заинтересован как "Газпром", так и "Силовые машины" с Siemens, поскольку высока вероятность того, что именно их газотурбинное оборудование закажет российский газовый монополист", - говорится в статье.

Отмечается, что летом 2014 года инжиниринговая компания "Технопромэкспорт", входящая в структуру ГК "Ростех", была выбрана главным подрядчиком для строительства новых энергоблоков ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Согласно плану закупки компании "Технопромэкспорт", на 2015 год сумма почти в 4,2 млрд рублей (около 62 млн долл.) предусмотрена на оплату поставок в Крым парогазовых установок (ПГУ) в комплекте с генераторами и вспомогательным оборудованием. Конечными пунктами назначения оборудования являются именно Симферополь и Севастополь.

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Тендер на поставку турбин, генераторов и вспомогательного оборудования для четырех ПГУ по 235 МВт (как раз соответствует паспортной мощности ПГУ Siemens SGT5-2000E - Ред.) "Технопромэкспорт" объявил в августе 2015 г. Как место назначения поставок в документах был указан не Крым, а Тамань, где якобы собираются строить мощную ТЭС.

Подчеркивается, что на самом деле новая ТЭС на Тамани — это виртуальный промежуточный пункт материально-технической комплектации дополнительных генерирующих мощностей для Крыма.

"Все это для того, чтобы вывести из-под санкционного удара германских друзей Путина и Мордашова", - говорится в статье.

"Судя по всему, в Москве считают, что таким образом режим санкций можно обойти, ведь производитель ГТУ — совместное предприятие "СТГТ" с частным, а не государственным соучредителем (Мордашов) с российской стороны, зарегистрированное и расположенное на территории РФ, в Северо-Западном федеральном округе, новостройка ТЭС — также на территории РФ, в Южном федеральном округе, в Тамани. Ну а в случае ее перемещения из виртуального пункта в реальный куда-нибудь на территорию другого "Крымского федерального округа" это уже будет компетенцией исключительно заказчика и подрядчика ТЭС — опять же российских компаний "Ростех" и "Технопромэкспорт", к тому же имеющих "родственные" связи — материнская и дочерняя компании", - подытожили в издании.