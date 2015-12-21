Медведев опроверг Путина и заявил о введении РФ с 1 января продэмбарго против Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев опроверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что не будут введены санкции против Украины, и заявил, что с 1 января РФ таки вводит продуктовое эмбарго на украинские товары.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

«Украина заявила о том, что с начала следующего года начинается, если говорить прямо, продолжается имплементация экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В этих условиях нам необходимо защитить свой рынок и наших производителей и не допустить ввоза под видом украинских товаров из других стран. На практике это означает, что с 1 января 2016 года в отношении Украины будут применяться ввозные пошлины, предусмотренные единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза», - отметил он.

При этом Медведев заявил, что с 1 января 2016 года против Украины будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и США.

«В августе текущего года мы распространили такие меры на ряд государств - Исландию, Норвегию, Лихтенштейн, Черногорию, Албанию. Ввели запрет на ввоз оттуда сельхозпродукции, сырья и продовольствия. В отношении Украины была сделана оговорка, что РФ не введет санкции, если будут проведены определенные консультации, достигнуты соглашения по экономической части соглашения ассоциации с ЕС. Поскольку Украина приняла решение об имплементации, никаких особых соглашений не достигнуто, с 1 января эти меры будут распространены и на Украину», - сказал Медведев.

Он заявил, что соответствующее постановление только что подписал.

«Были проведены несколько раундов переговоров. Результатов они не дали. И Украина, и Евросоюз не готовы к подписанию юридически обязывающего соглашения, которое учитывало бы интересы РФ», - добавил российский премьер.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Путин заявил, что с 1 января 2016 года против Украины не будут вводиться санкции, хотя ЗСТ между странами действовать не будет.

«Мы не собираемся вводить в отношении Украины какие бы то ни было санкции. Я хочу, чтобы это было услышано», - сказал Путин.

Он заверил, что Украина не может быть поставлена в условия худшие, чем любые другие российские партнеры, но никакими льготами и преференциями Украина в торговле с Россией с 1 января 2016 года пользоваться не будет.

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«На практике это означает, что сегодня на любые тарифы в торговле между Россией и Украиной нулевые, а так средневзвешенный тариф будет 6%, где-то 3%, где-то 10%. Мы всячески боролись, чтобы этого не произошло, но нас не захотели услышать. Будем работать в тех условиях, которые складываются», - добавил Путин.