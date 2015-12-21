Украина увеличила производство стали, сохранив 10-е место в рейтинге

Украинские металлурги в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем прошлого года увеличили производство стали на 3,1% - до 1,884 миллиона тонн, сохранив 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам 11 месяцев текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 16,8% - до 21,033 миллиона тонн, также сохранив в мировом рейтинге производителей стали 10-ю позицию.

По информации ассоциации, по итогам ноября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 63,320 миллиона тонн (падение на 1,6% к ноябрю 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,7 миллиона тонн, -4,7%), Индия (7,1 миллиона тонн, -0,2%), США (6,1 миллиона тонн, -15,6%), Южная Корея (5,9 миллиона тонн, -0,5%), Россия (5,7 миллиона тонн, -3,1%), Германия (3,5 миллиона тонн, -3,1%), Турция (2,6 миллиона тонн, -7,2%), Бразилия (2,5 миллиона тонн, -4,4%).

В целом в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 4,1% - до 126,8 миллиона тонн.

В отчете ассоциации за январь-ноябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 738,4 миллиона тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,2%). Далее следуют: Япония (96,6 миллиона тонн, -5%), Индия (82,1 миллиона тонн, +2,8%), США (73,1 миллиона тонн, -9,7%), Россия (65,2 миллиона тонн, -0,2%), Южная Корея (63,8 миллиона тонн, -2,9%), Германия (39,7 миллиона тонн, на уровне прошлого года), Бразилия (30,8 миллиона тонн, -1,9%), Турция (28,8 миллиона тонн, -8%).

В январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 2,8% - до 1,471 миллиарда тонн.

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Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки и перебоев в работе ряда металлургических предприятий на Донбассе в результате военных действий, спровоцированных Россией.

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По итогам 2014 года Украина заняла 10-е место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 миллиона тонн.