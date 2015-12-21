В Украине замедлился спад промпроизводства

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года замедлился до 4,9% с 5,0%, зафиксированных месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с октябрем 2015 года в ноябре промпроизводство упало на 1,7%, в то время как в октябре по сравнению с сентябрем был зафиксирован рост 7,3%.

С начала года, за январь-ноябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 14,4%.

По информации Госстата, в ноябре 2015 года рост производства в годовом выражении, к ноябрю 2014 года, зафиксирован в производстве автотранспортных средств – на 12,7%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 7,6%, производстве электрического оборудования – на 4,4%, машиностроения – на 4,1%, добыче каменного и бурого угля – на 2,8%,

Наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре зафиксирован в производстве мебели – на 15,7%, производстве электрического оборудования – на 11,8%, производстве прицепов, полуприцепов – на 5,5%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электронной и оптической продукции – на 13,8%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 10,8%.

Наибольшее падение по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 10,7%, добыче каменного и бурого угля – на 9,9.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в октябре 2015 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2014 года, замедлился до 5% с 5,1%, зафиксированных месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2015 года промпроизводство в октябре выросло на 7,3%, при этом рост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован второй месяц подряд.

С начала года, за январь-октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 15,4%.