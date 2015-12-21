"Антонов" отказался называть новый самолет в честь Степана Бандеры

Об этом сообщили на официальной странице ГП "Антонов" в Facebook.

Как сообщал УНИАН, что за два месяца предприятие получило около 5 тыс. названий для нового Ан-178. Только на официальной странице в Facebook конкурс охватил около 250 тыс. участников. Наибольшее количество голосов в конкурсе получили следующие предложения: Амет-Хан Султан, Степан Бандера и Киборг.

Стоит отметить, что ни один из предложенных вариантов не будет использован в качестве названия нового самолета, поскольку данные названия могут быть использованы в политическом противостоянии.

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"ГП "Антонов" известен в мире как основатель научно-технического прогресса, флагман украинского самолетостроения. Следуя этим высоким принципам, предприятие не может допустить использования безупречного бренда "АН" в политическом противостоянии. Поэтому новый транспортный "АН" остается в международной классификации как АН-178", - говорится в сообщении.

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"Антоновцы предпочли названия: Дельфин, Богдан, Надежда. Пусть всех объединит идея, что АН-178 был, есть и остается украинским самолетом, нашей гордостью, нашим флагом и надеждой на мирное небо", - сообщили на предприятии.