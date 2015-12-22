Россия может запретить ввоз турецкой одежды и обуви

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что его ведомство внесло в российское правительство предложение о запрете импорта 80% товаров турецкой легкой промышленности, пишет Прайм.

"Мы свои предложения сделали, внесли в правительство РФ о том, что хотели бы запретить по товарам легкой промышленности для того, чтобы создать благоприятные условия для наших производителей, которые способны заместить турецкие товары. Но какое будет решение, я сейчас не могу сказать", - заявил Евтухов, не уточнив, касаются ли предложения только готовых изделий.

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Ранее источник в Минэкономразвития РФ сообщил журналистам, что кабмин уже на этой неделе может расширить специальные экономические меры в отношении Турции, решение по которым вступит в силу до конца текущего года.

С 1 января 2016 года Россия запретила ввоз из Турции целого ряда продуктов, закрыла безвизовый режим между государствами, а также ввела ограничения на наем граждан Турции на своей территории.