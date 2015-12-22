Финские компании переносят производство из Китая обратно домой

Перенесшие свое производство в Китай финские компании стали возвращаться в Финляндию. В основном, в Азию переехал выпуск повседневных товаров. Китай привлекал компании низкими расходами на труд, дешевыми комплектующими и гигантским рынком сбыта, пишет Служба новостей Yle.

В последние годы в Финляндию производство вернули такие фирмы, как производитель светодиодных ламп Valtavalo, известная своими велосипедами Helkama, производитель спортивной одежды, обуви и спортинвентаря Karhu, специализирующаяся на горчице Turun Sinappi, биокомпания Biolan, производитель электромеханических компонентов Elcoflex и другие.

Как пишет издание, причин угасания явления, которым запомнятся двухтысячные, и возврата компаний в Финляндию несколько. Зарплаты в Китае выросли, а качество гарантировано может быть не всегда. Из других минусов – расходы на транспорт, доступность электроэнергии, коррупция и культурные различия. Некоторые фирмы становятся в Азии жертвами утечек информации, из-за чего они терпят большие убытки.

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Возвращение из Азии на родину – это не только финское явление. В Европе и США подобный процесс тоже происходит. Многие клиенты хотят покупать товары, произведенные на западе. Спрос заставляет компании возвращаться.

Помимо этого, на решение о переезде обратно влияет и долгие сроки поставки вкупе с их ненадежностью. Особенно это ощущалось в странах Северной Европы.

Вообще, негибкость производства в Азии является большой проблемой для предприятий. Например, выпускающей велосипеды компании Jopo приходилось за несколько месяцев сообщать своим тайваньским партнерам цвет будущий велосипедов, и поменять его уже было нельзя. В Финляндии цвет можно поменять с легкостью, если предпочтения потребителей изменятся, резюмирует издание.