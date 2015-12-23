"Укроборонпром" за 9 месяцев получил 1,6 миллиарда чистой прибыли

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные оборонно-промышленные предприятия Украины, в январе-сентябре 2015 года получили 1,626 миллиарда гривень чистой прибыли против 348 миллионов гривень убытка за аналогичный период 2014 года.

Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов в ходе пресс-конференции по итогам работы концерна в 2015 году.

По его словам, за 9 месяцев этого года в госбюджет было перечислено 3,1 миллиарда гривень, а по итогам всего года эта сумма составит более 4 миллиардов гривень.

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Как сообщал УНИАН, оборонное производство Украины ежегодно растет на 200-300 процентов. На данный момент производственные возможности военно-промышленного комплекса Украины стали превышать возможности государственного бюджета купить эту технику для Министерства обороны.