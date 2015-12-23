"Антонов" подписал контракты на производство почти 60 самолетов

Государственное предприятие "Антонов", которое является единственным в Украине производителем самолетов и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", подписало контракты на производство почти 60 самолетов, сообщил УНИАН генеральный директор госконцерна Роман Романов.

"Сегодня количество контрактов приближается к 60. По моей информации, предприятие уже начало получать деньги для их выполнения", - сказал Романов.

При этом других деталей контрактов он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Романов сообщил, что "Антонов" подписал контракты на производство 43 самолетов. По его словам, предприятие получило заказы на производство самолетов Ан-178, Ан-158, Ан-74.

В средине декабря представители "Антонова" сообщили о подписании меморандума с Taqnia Aeronautics (Саудовская Аравия) о намерении совместной поставки 30 новых среднемагистральных транспортных самолетов Ан-178 для Военно-воздушных сил Саудовской Аравии.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.