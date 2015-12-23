ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на стальные колеса из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии (наднациональный орган Евразийского экономического союза) приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские стальные цельнокатаные колеса сроком на 5 лет в размере 4,75% от таможенной стоимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, в период с 1 января 2011 года по 30 июня 2014 года объем импорта таких колес из Украины вырос в 4,3 раза, а их доля на рынке ЕАЭС ‑ в 4,7 раза. При этом цены на украинские колеса были ниже цен на аналогичный товар из других стран в 2,5-5 раз.

Под давлением демпингового импорта прибыль производителей стальных колес в странах ЕАЭС упала на 38,4%, уровень рентабельности продаж снизился на 5,4 процентного пункта; объемы производства и реализации снизились на 25,2% и 20,8% соответственно. Несмотря на усилия по сохранению ценовой конкурентоспособности, предприятиям стран Союза не удалось удержать долю на рынке, которая сократилась на 3,9 процентного пункта.

Расследование проводилось по результатам рассмотрения заявления АО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

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Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала работу 2 февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК входят представители четырех стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран ЕАЭС.

29 мая 2014 года был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках Союза обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики.