"Укроборонпром" в 2016 году запустит производство боеприпасов и двигателей для бронетехники

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, в 2016 году намерен запустить производство боеприпасов различных калибров, а также решить проблему с поставками двигателей для производимой бронетехники, наладив их серийное производство на украинских предприятиях.

Об этом сообщил гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов в ходе пресс-конференции по итогам работы концерна в 2015 году.

В частности, согласно информации руководства концерна, производство двигателей планируется запустить на Заводе им. Малышева и Харьковском конструкторском бюро по двигателестроению. Производство боеприпасов планируется запустить на мощностях киевского предприятия «Артем». Там же концерн намерен разместить производство по комплектации взрывными веществами боевых частей ракет и боеприпасов.

Также в планах на 2016 год - модернизация производственных мощностей Харьковского конструкторского бюро им. Морозова и Завода им. Малышева для серийного производства танков БМ "Оплот" и деталей для бронетехники, в частности, ходовой части и трансмиссии для бронемашин "Дозор" и БТР-4.

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Как сообщал УНИАН, в начале года руководство "Укроборонпрома" планировало в 2015 году выпуск 40 танков "Оплот", а в 2016 году выход на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планировал выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

Только к концу года "Укроборонпром" подписал контракт с Минобороны и произвел 10 машин "Дозор".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.