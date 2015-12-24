"Укроборонпром" с поляками разработают САУ на базе украинской бронетехники

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, совместно с польской компанией намерен разработать два новых типа самоходных орудий на базе производимой в Украине бронетехники.

Как говорится в годовом отчете концерна, с украинской стороны проект будет реализовывать Конструкторское бюро им. Морозова, а с польской - компания Huta Stalowa Wola.

Одним из проектов является создание 120-мм самоходного миномета на шасси БТР-4Е, а вторым - 155-мм самоходной гаубицы на базе шасси танка БМ "Оплот".

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Как сообщал УНИАН, в 2016 году "Укроборонпром" намерен запустить производство боеприпасов различных калибров, а также решить проблему с поставками двигателей для производимой бронетехники, наладив их серийное производство на украинских предприятиях.

Кроме того, в планах концерна - модернизация производственных мощностей Харьковского конструкторского бюро им. Морозова и Завода им. Малышева для серийного производства танков БМ "Оплот" и деталей для бронетехники, в частности, ходовой части и трансмиссии для бронемашин "Дозор" и БТР-4.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.