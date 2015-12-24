"Укроборонпром" в следующем году представит модернизированную РЛС "Кольчуга"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, в 2016 году планирует завершить разработку и представить модернизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга".

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Александр Пащенко в ходе пресс-конференции по итогам работы концерна в 2015 году.

"Мы уверены, что в ближайшее время будет создан радиолокационный комплекс, который по тактико-техническим характеристикам превзойдет всем известную станцию "Кольчуга". Он реализован на современной базе с использованием технических инноваций, которые нам теперь доступны, по стандартам НАТО. Я надеюсь, в 2016 году мы его уже покажем общественности", - сказал Пащенко.

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Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" совместно с польской компанией Huta Stalowa Wola намерен в ближайшее время разработать два новых типа самоходных орудий на базе производимой в Украине бронетехники. Одним из проектов является создание 120-мм самоходного миномета на шасси БТР-4Е, а вторым - 155-мм самоходной гаубицы на базе шасси танка БМ "Оплот".

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Справка УНИАН. РЛС "Кольчуга" - советская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. В Украине производилась на донецком заводе "Топаз". В результате боевых действий и оккупации Донбасса пророссийскими боевиками, мощности завода и техдокументация были вывезены в Россию.

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Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.