В Новый год с зоной свободной торговли с ЕС

В Новый год Украина входит с кардинально новой торговой политикой - главным стратегическим партнером нашей страны официально стал Евросоюз. Вступление в силу зоны свободной торговли (ЗСТ) означает, что украинские производители получат упрощенный доступ на рынки ЕС, а товары из Европы на отечественном рынке будут постепенно дешеветь благодаря отмене ввозных пошлин. Кроме того, наша страна получит возможность в течение 2016 года значительно нарастить аграрный экспорт.

Подготовка к созданию ЗСТ с Евросоюзом на протяжении прошлого года была сопряжена со значительными трудностями. С одной стороны, Украина должна была выполнить ряд технических обязательств по Соглашению об ассоциации, среди которых - приведение в соответствие технических и фитосанитарных стандартов. С другой, власти проводили сложные переговоры с Россией, целью которых было избежать торговых ограничений со стороны РФ после начала действия ЗСТ.

Северный сосед, превратившийся за время правления Путина из ключевого торгового партнера Украины в агрессора и оккупанта, сначала активно настаивал на отсрочке зоны свободной торговли, а позднее - на отсрочке отмены советских ГОСТов и технических стандартов.

Российская сторона выдвигала Украине абсурдные по своей сути претензии в виде мифических убытков в 3,5 млрд долл. для российской экономики. Кроме того, видимо, вспомнив о знаменитых белорусских креветках и пармезане, в рамках переговоров были озвучены опасения относительно реэкспорта санкционной европейской продукции через территорию Украины.

В конечном итоге под самый Новый год переговоры закончились безрезультатно, ознаменовавшись обвинениями в адрес нашей страны в незаконной люстрации высокопрофессиональных чиновников и ненадлежащем качестве продукции, которая не соответствует высоким стандартам СНГ. Психологическая атака россиян не достигла своей цели - зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу 1 января.

В тот же день Россия ввела антиукраинские санкции, запретив ввоз в страну украинской сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Украина не оставила противозаконные действия России без ответа – Кабмин ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Несмотря на потерю российского рынка сбыта, рынок ЕС в перспективе может с избытком компенсировать снижение экспортного потенциала Украины из-за оккупации Россией промышленного Донбасса и Крыма.

Между тем, в прошедшем году показатели внешней торговли оказались неутешительными - объем экспорта товаров в европейские страны в январе-октябре 2015 года в денежном эквиваленте снизился на 28% - до 10,5 млрд долл., составив при этом 40% общего объема экспорта.

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, экс-президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала связал перспективу украинских производителей на европейском рынке с ценовой конъюнктурой.

«Снижение экспорта в Европу не произошло в физических объемах продукции. Снижение произошло в деньгах, поскольку цены на основные товары украинского экспорта были низкими на протяжении всего года», - подчеркнул Фиала.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская считает еще одной причиной снижения украинского экспорта в ЕС в прошлом году насыщенность европейского рынка аграрной продукцией.

«Первый фактор - европейский рынок наводнен аграрной продукцией из-за эмбарго России. Соответственно, значительная часть товаров, которая шла на экспорт в РФ, осталась на внутреннем рынке. Из-за этого внутренний спрос в ЕС слабый. Второй момент - ценовая конъюнктура в Европейском Союзе», - отметила она.

По словам Микольской, зонами роста для украинского экспорта в ЕС в новом году могут стать аграрная продукция, для которой необходимо получить разрешения на ввоз, а также продовольственные товары с высокой добавочной стоимостью и частично - промышленная продукция.

Таким образом, рынок ЕС, широко распахнув свои двери для Украины, все же потребует значительных усилий от бизнеса и государства, чтобы стать новой точкой роста экономики.

Торговля с ЕС: что получит Украина

В связи со слабыми результатами внешней торговли Украины в прошлом году становится очевидным, что торговля с ЕС не сможет стать панацеей от всех проблем отечественного бизнеса.

Зона свободной торговли не предусматривает значительного снижения действующих тарифов и увеличения квот в отношении украинской продукции, поскольку ЕС в одностороннем порядке сделал это еще в 2014 году.

При этом главным плюсом является упрощение процедуры выхода на рынки Евросоюза, связанное с синхронизацией технических стандартов и сертификацией.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко, ЗСТ с ЕС не принесет моментальных инвестиций и увеличения торгового оборота.

«Я бы не считала зону свободной торговли абсолютной панацеей для украинских предпринимателей, «волшебной палочкой», которая в один миг принесет им инвестиции, завоюет рынок Европы, поднимет экономику. Давайте вспомним времена вступления Украины в СОТ, ожидания тогда были очень велики. На практике, согласитесь, изменилось мало что», - сказала она.

Также Деревянко подчеркнула, что большая часть ответственности за использование торговых преференций будет лежать исключительно на плечах бизнеса и государства.

«Зона свободной торговли – это стимул, помощь. Украина логистически близка и удобна для эффективной торговли с ЕС. Все может получиться, вот только действовать и работать нужно будет самим. Поднимать качество своей продукции, делать кредиты для развития бизнеса доступными, что позволит внедрять технологии и становиться конкурентоспособными на рынках стран ЕС – решать внутренние проблемы страны, наконец», - подчеркнула исполнительной директор Европейской бизнес-ассоциации.

По словам главы представительства ЕС в Украине Яна Томбински, зона свободной торговли принесет ощутимый для населения и бизнеса эффект не ранее, чем через 2 года.

«Я очень оптимистично смотрю на то, что случится через 2, 3, 4 года. Я настаиваю на том, что это не случится 1 января 2016 года. Нам нужно построить фундамент, запустить двигатель - и результат придет. Я слышу украинские дебаты: «То, что должно случиться через 2 года, еще не принесло результат». Так не будет в развитии украинской экономики», - уверил он.

По оценкам Института экономических исследований и политических консультаций, имплементация экономической части Соглашения об ассоциации даст Украине возможность в пятилетней перспективе наращивать экспорт в страны Евросоюза на уровне 4-5%, или около 800 млн долл. в год.

«С 2016 года, когда Соглашение (об ассоциации Украины и ЕС) будет имплементировано, Украина начнет открываться (для товаров из ЕС), но постепенно. Это означает, что Украина уже с первого года после имплементации начнет получать 4-5% прироста экспорта», - отметил директор института Игорь Бураковский.

В то же время, в связи с тем, что Украина постепенно будет снижать тарифы на импорт европейской продукции, благосостояние населения увеличится за счет падения цен на нее.

По мнению экспертов, в десятилетней перспективе зона свободной торговли с ЕС увеличит благосостояние украинцев на 12,3%, рост зарплат только за счет Соглашения об ассоциации составит около 10%, а прирост капитальных инвестиций в Украину будет на уровне 17,3%.

Старший научный сотрудник института Николай Риженков подчеркивает, что больше всего, благодаря зоне свободной торговли с ЕС, выиграют сельское хозяйство, химическая, легкая и текстильная промышленности.

«Топ-4 товара, на которые придется 66% прироста (экспорта в страны ЕС), являются сельскохозяйственными», - сказал он.

Прогнозы Института экономических исследований и политических консультаций подтверждаются практическим опытом стран-соседей Украины, заключивших Соглашение об ассоциации еще в начале 90-х. По данным Всемирного банка, экономики Польши, Словакии, Румынии и Венгрии с 1992 года после заключения соглашений росли в среднем на 3% в год. При этом ВВП Украины на данный момент составляет лишь 70% от уровня 1990-го года.

Остается надеется, что руководство страны и бизнес воспользуются позитивным опытом восточноевропейских экономик и обеспечат восстановление экономического роста, который так необходим после достижения макрофинансовой стабилизации.

Закрытые двери и новые возможности

Российское руководство в нарушение принципов международной торговли с 1 января в одностороннем порядке отменило зону свободной торговли с Украиной в рамках СНГ, хотя союзники Кремля - Казахстан, Беларусь и Армения не поддержали этот шаг.

Таким образом, таможенные тарифы на украинские товары при экспорте в Россию сейчас составляют в среднем 6%, однако значительно большими они являются для чувствительных товаров, среди которых - аграрная продукция. Кроме того, РФ ввела продовольственное эмбарго на украинские товары.

Согласно данным Госстата, объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 54% - до 4 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 43% - до 6,4 млрд долл.

Ущерб, который может быть нанесен экономике Украины в результате российского эмбарго, правительство оценивает в 600 млн долл.

Украина ответила РФ контрдействиями – Кабмин ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Премьер-министр Арсений Яценюк, ранее заявляя о принятых правительством мерах, подчеркнул, что все «зеркальные» санкции заработают со 2 и 10 января, следом за российским эмбарго.

Почему были озвучены две даты, пояснила заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Наталья Микольская: «Эмбарго (запрет импорта - УНИАН) вводится с 10 января, потому что мы понимаем, что некоторые товары сейчас в дороге, и мы даем переходный период, чтобы наши компании не несли убытки».

Хоть Кремль и успокаивает россиян, что особых проблем не стоит опасаться из-за предпринятых Украиной контрдействий, но в российских СМИ активно обсуждаются возможные убытки и так страдающего от санкций и углубления кризиса российского бизнеса.

Между тем, влияние эмбарго РФ на экономику Украины не будет значительным.

«Для пищевой промышленности часть выпуска продукции, которая поставляется в Россию, еще в 2013 году составляла приблизительно 1%. Конечно, неприятно терять любой экспорт, но это точно не катастрофично. Приблизительно такая же ситуация была и для сельского хозяйства. То есть, зависимость от российского рынка была низкой еще в 2013 году. За 2015 год экспорт в Россию катастрофически упал», - отметила директор по научной работе Центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

По ее словам, Россия перестала быть прогнозируемым торговым партнером для украинского бизнеса, который уже находит возможности диверсификации рынков сбыта.

«Россия как торговый партнер, как страна занимает значительную часть в общем экспорте, однако ее часть стремительно уменьшается», - подчеркнула эксперт.

По мнению Мовчан, чувствительными торговые ограничения могут стать для производителей свинины и говядины, поскольку эта продукция не может поставляться на рынок ЕС в связи с несоответствием санитарных норм.

Но дополнительным фактором прироста экспорта Украины может быть увеличение объемов торговли с перспективными для нашей страны рынками Ближнего Востока, включая ОАЭ, Иран, Египет и Турцию.

Последняя, отказавшись в конце 2015 года от импорта российской пшеницы в связи с начавшимся противостоянием с поставлявшим эту продукцию соседом по Черному морю, готова не только увеличить закупку украинской продукции, но и ускорить создание зоны свободной торговли с нашей страной.

«С 2010 года Турция увеличила импорт российского зерна в 10 раз. Сейчас этот импорт прекращен. Это - огромные возможности», - подчеркнула заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая.

Активное продвижение своей продукции на внешних рынках поможет Украине стабилизировать финансовую ситуацию. Приток иностранной валюты за счет активизации торговли с Евросоюзом и другими партнерами будет способствовать укреплению гривни, а также удешевлению импортных товаров, что может значительно повысить благосостояние населения.

Несмотря на вступившие в силу торговые ограничения со стороны страны агрессора - России, Соглашение об ассоциации открывает для Украины доступ на крупнейший рынок в мире - рынок еврозоны, ВВП которой в 2014 году достиг 14 трлн евро, а количество потребителей - 500 млн человек.

Зона свободной торговли с ЕС может стать основой для обеспечения экономического роста Украины в новом году, но лишь в сумме с активной торговой политикой государства и бизнеса.

Максим Шевченко (УНИАН)