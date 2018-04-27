Щит Украины: как перековать орала на мечи

Перевооружение армии в последние два года стало для Украины не просто временной необходимостью, а залогом политической и экономической независимости и общенародным делом.

2015 год стал продолжением военной агрессии путинской России на Донбассе. Отсутствие результатов «переговоров» с оккупантами наряду с постоянными диверсиями в восточном регионе вынуждают Украину и дальше усиливать свою обороноспособность. В этих условиях власти впервые в истории независимости Украины вместо целенаправленного развала отечественного оборонно-промышленного комплекса перешли к стратегии его восстановления и увеличения оборонного бюджета страны.

В 2015 году финансирование силовых ведомств Украины составило около 90 млрд грн, что значительно превышает показатель 2014-го. С начала 2015 года Вооруженные силы Украины и Национальной гвардии получили более 3,5 тыс. единиц боевой техники и вооружения, годом ранее - чуть более 2 тыс. единиц.

Но даже с увеличением количественных показателей, большую часть полученной техники составляет отремонтированная или модернизированная техника советских образцов. Собственное производство, разработка и принятие на вооружение принципиально новой техники для Украины пока является проблемой.

Еще в начале года руководство оборонного концерна «Укроборонпром», объединяющего главные оборонные предприятия страны, обещало обеспечить украинских военных современной техникой. В частности, планировалось выпустить 40 танков «Оплот», 150 машин «Дозор-Б», модернизировать БМП-1 и разработать новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64. Но к финалу года в концерне признались: планы сорвали недофинансирование и отсутствие интереса со стороны высокопоставленных бюрократов Минобороны.

К примеру, заложником ситуации стало производство бронемашин «Дозор» - новейшей разработки украинского бронетанкового сектора. Кстати, эта машина уже несколько лет производится по лицензии в Польше, но в нашей стране долгое время оставалась лишь в планах. Так, из запланированных полторы сотни единиц на конец года было презентовано только 10.

«Машина была еще в апреле представлена общественности, но принята на вооружение была только в декабре», - заявил гендиректор концерна Роман Романов.

В той же ситуации оказался и новый бронетранспортер БТР-3, который уже вызвал интерес со стороны ряда государств, но до сих пор не получил одобрение Минобороны.

Представители ведомства заявили по этому поводу следующее - техника пока не готова к боевому использованию, и ее необходимо доработать, так как она ставит под угрозу жизни украинских солдат. Чем хуже бронированные «Дозоры» и БТР закупленных в 2014 году «Саксонов», городских броневиков 80-х годов и волонтерских эксклюзивных экземпляров, в оборонном ведомстве не объяснили.

Экспортный потенциал

Получить дополнительные средства как для разработок, так и производства техники предприятия украинского ОПК могли бы за счет экспорта. К тому же продвижение отечественной высокотехнологической продукции на зарубежные рынки могло бы обеспечить национальную экономику валютой. Но расширению украинского оружейного экспорта препятствует несколько факторов.

Во-первых, без формального принятия новой техники на вооружение собственными армией, Национальной гвардией и другими правоохранительными и оборонными ведомствами предприятия-экспортеры попросту не могут продавать ее за границу. И это в условиях, когда наращивание военного экспорта было названо высшим руководством страны одним из приоритетных направлений отечественной оборонки. Так, в мае президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости скорейшего увеличения военного экспорта и поставил задачу в ближайшее время вывести Украину в ТОП-5 крупнейших стран-экспортеров вооружений в мире.

К слову, по итогам 2014 года Украина продала оружия на 664 млн долл. и заняла в упомянутом списке 9 место. По итогам 2015 года показатель может быть еще больше. По словам руководства «Укроборонпрома», в текущем году объем экспортных контрактов составил порядка 1 млрд долл.

Но даже с учетом этих цифр, президентская задача может оказаться украинскому ОПК не по плечу. К еще незабытому неудачному контракту с Ираком на поставку БТР-4, который был разорван из-за поставок бракованной техники, может добавиться и таиландский контракт на поставку танков «Оплот».

В конце года в ряде враждебных нашему государству СМИ появилась информация о намерении таиландских властей заменить украинский танк аналогичными экземплярами из Росси и Китая. Представители «Укроборонпрома» назвали ее ложной и проплаченной конкурентами.

Между тем, Украина в плане сохранения экспортных рынков сейчас находится в достаточно затруднительном положении. Как отмечают эксперты, военная агрессия РФ, помимо Донбасса и Крыма, ведется и в секторе продажи оружия.

Проблема в том, что традиционно покупателями советского вооружения являлись страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Имея Украину как единственную помеху для собственного монопольного положения на этих рынках, государство агрессор – Россия не прекращает попыток вытеснить с данных направлений нашу страну.

В «Укроборонпроме» уверяют, что помимо вышеуказанной техники украинской оборонке еще есть чем привлечь внимание растущего в условиях мировой политической нестабильности рынка вооружений. Это и высокоточное вооружение - ракеты «Стугна», «Корсар», «Комбат», боевые модули, беспилотники, средства радиоэлектроразведки и много другое.

Особое место в экспортной политике концерна отводится самолетам «Антонова», зарубежный спрос на которые, по словам руководства «Укроборонпрома», значителен.

Встаем на крыло

В начале года концерн «Укроборонпром» пополнился госпредприятием «Антонов» - единственным в Украине производителем авиационной продукции. Кроме него в концерн также вошли 410-й и Харьковский авиастроительный заводы.

Главным достижением 2015 года для «Антонова» стал выпуск первого экземпляра транспортного самолета Ан-178, торжественная выкатка которого состоялась в начале апреля. По оценкам руководства «Антонова», потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на ближайшие 20 лет составляет порядка 200 единиц.

Предприятие активно презентовало новый самолет на крупнейших мировых авиавыставках, но создать серьезную конкуренцию главным мировым флагманам авиастроения пока не смогло. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Украины Руслана Коржа, «Антонов» проигрывает в сфере маркетинга и не может достойно представить свои разработки.

«Наш Ан-178 опять не участвует в демонстрационных полетах. Не готов к этому. Потенциальные заказчики уже топчутся, активно посещают прямо с утра, а мы не готовы. Опять обидно», - отметил Корж.

Таким образом, на фоне стабильного интереса к украинскому авиапрому болевой точкой авиастроителей становится стабильная реализация контрактов и умелое продвижение продукции на рынок.

За последние два года производство самолетов марки «Антонов» составило всего лишь 9 единиц. Это значительно меньше даже месячных показателей для Boeing и Airbus.

Тем не менее, уже на конец 2015 года, по словам Романова, «Антонов» подписал контракты на производство почти 60 самолетов и даже начал получать деньги на их реализацию.

Кроме того, в апреле текущего года «Антонов» представил проект легкого многоцелевого транспортного самолета Ан-132. К его производству уже подключились предприятия Саудовской Аравии. Выпуск первого демонстрационного экземпляра стартовал в сентябре, а начать его летные испытания авиастроители готовы в конце 2016 года.

Помимо тяжелого авиастроения значительных успехов украинская промышленность достигла в очень важном в условиях войны секторе - производстве беспилотных летательных аппаратов.

До конца декабря «Укроборонпром» намерен передать украинским военным первую партию беспилотников Spectator.

Что год обезьяны нам готовит

В утвержденном Верховной Радой госбюджете на 2016 год именно оборонный сектор получил наибольший объем финансирования - 113 млрд грн, или 5% ВВП. Аналогичный показатель северного соседа, терзающего нашу страну последние два года, в разы больше - порядка 50 млрд долл.

Следующим за принятием оборонного бюджета шагом Украины будет формирование гособоронзаказа. Как отметили в «Укроборонпроме», перечень и объем заказов государства еще не сформирован, что значительно осложняет планирование производства для предприятий сектора на следующий год.

В 2016 году «Укроборонпром» намерен решить две приоритетные проблемы - производство боеприпасов и двигателей для бронетехники.

Единственный в Украине производитель патронов - Луганский патронный завод был потерян в результате российской оккупации части Донбасса. Отечественные оружейники планировали наладить аналогичное производство на украинской территории еще до конца 2015 года, но пока проект не вышел на стадию реализации. Производство боеприпасов планируется запустить на мощностях киевского предприятия «Артем». Там же концерн намерен разместить производство взрывных веществ для боевых частей ракет и боеприпасов.

Проблема с двигателями для украинской бронетехники возникла еще в 2014 году, после запрета российских оккупантов поставлять в Украину двигатели своего производства. Решение этого вопроса в концерне видят в модернизации и восстановлении мощностей Завода им. Малышева и Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению.

Также в планах концерна на 2016 год стоит модернизация ряда предприятий для налаживания серийного производства танков «Оплот» и деталей для бронетехники, в частности, ходовой части и трансмиссии для бронемашин «Дозор» и БТР-4. Как отмечают в «Укроборонпроме», производство высокотехнологичной продукции - дело затратное, а у концерна сейчас попросту нет денег для создания новых предприятий. Поэтому выход был найден в привлечении к процессу частников.

Кроме того, в ближайшее время предприятия концерна совместно с польскими коллегами намерены приступить к разработке 120-мм самоходного миномета на базе БТР-4 и 155-мм самоходной гаубицы на шасси танка «Оплот».

Также, по словам Романова, в следующем году концерн представит модернизированную радиолокационную станцию «Кольчуга», которая по тактико-техническим характеристикам будет значительно превосходить свой исходный вариант, производившийся на разграбленном «русскими братьями» донецком предприятии.

Оптимизируя структуру управления, в наступающем году «Укроборонпром» планирует перейти на систему кластеров, объединив предприятия в отдельные подразделения в зависимости от специализации производства. По мнению руководства «Укроборонпрома», эта реформа позволит более четко выстроить производство и позволит более эффективно использовать потенциал мощностей.

Открытым остается один важный вопрос – как будет развиваться ситуация на востоке страны. Замороженный конфликт на Донбассе с десятками тысяч боевиков и российских кадровых военных на украинской территории, безусловно, является стимулом к развитию отечественной оборонки. Но в то же время, Украина платит очень высокую цену за поддержание шаткого перемирия. Выделение государством значительных средств на развитие отечественной оборонки может стать важным фактором сдерживания агрессора и прекращения ежедневных сообщений о раненых и убитых украинских военных. Очень важно, чтобы препятствием к повышению боеспособности армии и целевому использованию бюджетных средств не стала коррупция в госорганах и неразумная политика генералов-бюрократов.

Владислав Швец (УНИАН)