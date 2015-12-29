В правительстве РФ признали зависимость российского бизнеса от Турции

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью телеканалу «Россия 24» признал, что российский бизнес зависит от Турции, передает Газета.RU.

«Есть некоторые отрасли, такие, как, например, туриндустрия, которая очень зависит от этого направления, где как раз ограничения наиболее зримые», — заявил Улюкаев.

Читайте такжеПрогноз Stratfor о политической и экономической ситуации в мире: противостояние Турции с Россией неизбежноПомимо туриндустрии, министр отметил высокий уровень зависимости от турецких продуктов.

«Доля импорта томатов из Турции очень велика», — признал Улюкаев.

При этом в правительстве, по словам Улюкаева, только сейчас начали оценивать последствия введенных санкций против Турции.

«Должны быть рассмотрены и должны быть приняты необходимые меры, но пока эта ситуация находится в стадии оценки», — заявил министр.

Ранее в МЭР признали, что цены на плодоовощную продукцию в России в течение двух недель декабря выросли на 3,7%, особенно заметно дорожали помидоры и огурцы. Это связано в том числе с запретом на поставки турецких товаров в Россию, который вступит в силу 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября т.г. турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Инцидент привел к резкому ухудшению отношений между двумя странами. В частности, РФ ввела санкции против Турции.

В правительстве Турции пообещали ответить на санкции Российской Федерации.