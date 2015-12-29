В этом году Минобороны заключило контрактов на покупку вооружения на 5 миллиардов

Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк. Государственные предприятия продолжают поставлять Вооруженным силам новое и модернизированное вооружение и военную технику.

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"В соответствии с государственным оборонным заказом на 2015 год этого года Минобороны заключило более 100 контрактов и дополнительных соглашений с государственными предприятиями на общую сумму свыше 5 млрд грн. Это позволило закупить для ВСУ 3 тыс. 756 единиц вооружения и военной техники и почти 402,5 тыс. ракет и боеприпасов", - сказала Гаврилюк.

В частности, она сообщила, что к указанным видам вооружения, техники и оборудования относится 67 артиллерийских орудий к бронетанковому вооружению, 625 тепловизионных, оптических прицелов и средств ночного видения; 50 наземных радиолокаторов; 640 единиц стрелкового оружия и 1000 глушителей к нему.

Также речь идет о 31 единице бронетанкового вооружения и техники, среди которых бронетранспортеры БТР-4Е; 30 противотанковых ракетных комплексов; 610 единиц автомобильной техники, среди которых автомобили КрАЗ разных модификаций и бронеавтомобили различного назначения; 20 модернизированных самолетов и вертолетов и 28 единиц радиоэлектронного оборудования к ним; 5 комплектов беспилотных авиационных комплексов; 145 средств инженерного вооружения; 379 средств топогеодезического и навигационного обеспечения, 87 единиц аппаратуры передачи информации и 2 боевых катера.