Китай отвоевывает у России сферы ее влияния - WP

Китай в последние годы стремительно продвигается «сквозь принадлежащие России центральноазиатские степи», и это становится источником тревоги и недоверия российских властей, пишет The Washington Post.

Читайте такжеЦентробанк Китая продолжает беспрецедентно снижать курс нацвалютыВ 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал в Астане запуск проекта «Шелковый путь», в рамках которого на границе Китая и Казахстана в настоящий момент строится гигантское здание, в котором расположены миграционная и таможенная службы. Помимо этого, неподалеку Пекин строит «практически новый город» с блоками домов и торговыми центрами. Таким образом, Китай стремится получить сырьевые богатства региона для поддержки собственной промышленности, старается наладить в Центральной Азии связи в области безопасности и хочет проложить альтернативные маршруты для того, чтобы вести торговлю с Европой.

По словам эксперта Александра Габуева, Москва не одобряет «амбициозные планы» Пекина. Она считает, что китайские власти пытаются забрать у России Центральную Азию и используют российский кризис как шанс, чтобы укрепить свое положение в регионе.

Между тем, Си Цзиньпин уверяет президента РФ Владимира Путина, что Китай не пытается ослабить российские позиции в Центральной Азии. Тем не менее, Китай уже сменил Россию в качестве крупнейшего торгового партнера и кредитора Центральной Азии, считает автор статьи.