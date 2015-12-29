Кабмин навязал ОПЗ ненужный кредит на 5 миллиардов – замгенпрокурора

Кабинет министров Украины в декабре прошлого года обязал Одесский припортовый завод (ОПЗ) получить в "Ощадбанке" кредит на сумму 5 млрд грн для закупки газа у НАК «Нафтогаз Украины», хотя предприятие располагало средствами, необходимыми для закупки топлива.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального прокурора, прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе.

Он напомнил, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотреблений должностными лицами ПАО «Одесский припортовый завод", а именно продажи продукции предприятия по значительно заниженным ценам.

По словам Сакварелидзе, правоохранительными органами получены сведения о том, что распоряжением Кабинета министров от 3 декабря 2014 года «О мерах по стабилизации работы ОПЗ» предприятие обязали получить в государственном «Ощадбанке» кредит на сумму 5 млрд грн. «За указанные средства предприятие также обязали закупить по стопроцентной предоплате природный газ в НАК «Нафтогаз Украины», - написал он, добавив, что эти деньги в дальнейшем были перечислены в Российскую Федерацию для приобретения сырья.

Прокурор также отметил, что из допросов должностных лиц публичного акционерного общества следует, что предприятие на тот момент имело средства для покупки природного газа в объемах, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, и не нуждалось в займе.

Кроме того, по его словам, из полученных документов установлено, что в мае этого года государством в лице Фонда госимущества Украины в состав руководства завода введены и наделены полномочиями управлять финансовой и внешнеэкономической деятельностью лица, ранее не имевшие отношения к его деятельности.

«Впоследствии именно они заключили с новыми иностранными фирмами ряд договоров о продаже продукции по ценам, не соответствующим рыночным. В том числе 22 октября 2015 года заключен договор с австрийской фирмой о переработке давальческого сырья», - написал Сакварелидзе. Он добавил, что такие действия привели к недополучению ОПЗ прибыли, что может повлечь за собой снижение инвестиционной привлекательности государственного предприятия, а также его стоимости в случае возможной приватизации.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Кабинет министров в очередной раз отложил приватизацию Одесского припортового завода. Формальное объяснение - необходимость отмены законодательной нормы об обязательной продаже 5% ОПЗ на биржевых торгах. Реальные причины затягивания продажи крупнейшего в Украине химического предприятия могут быть иные. На сегодняшний день прокуратура Одесской области расследует факты преступного завладения 4 млрд грн государственных средств на ПАО «Одесский припортовый завод».

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили в договоренностях с российским олигархом, собственником «Уралхима» Дмитрием Мазепиным по вопросу приватизации Одесского припортового завода. При этом Саакашвили заявляет, что видеозапись его встречи с олигархом смонтирована, а к махинациям на ОПЗ может быть причастен нардеп от «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что НАБУ в ближайшее время зарегистрирует производство по Одесскому припортовому заводу.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.